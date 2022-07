Tiago Botelho lança projeto ao Senado

Pela primeira vez disputando as eleições, o pré-candidato ao Senado pelo PT, Tiago Botelho, 39 anos, traz na bagagem a experiência da coordenação da UFGD, e ingressa na corrida eleitoral deste ano a convite do ex-governador Zeca do PT e com o aval do ex-presidente Lula.

O pré-candidato ao senado esteve na tarde desta terça-feira (19), no Portal O ESTADO ONLINE e falou sobre seu projeto político.

Tiago é filho do interior do Estado, nasceu em Ivinhema, cresceu em Naviraí e mora em Dourados, e acredita no mandato interiorizado, no qual pretende trabalhar para as demandas do interior, sem esquecer da Capital e afirma ter se preparado para este desafio, no qual pretende voltar a focar no povo.

“Tenho a consciência que disputarei com dois ex-ministros do atual governo. E estou esperando a resposta da ex-ministra Thereza Cristina das perguntas que fiz a ela, como por exemplo, o que ela fez para cair o preço da carne no país e dos alimentos no geral? Quantas casas foram construídas neste governo? Quem paga o avião que ela visita os municípios? Para mim a ex-ministra deu muito pouco para o país, desabasteceu a mesa do brasileiro e ela e o governo que faz parte são culpados pelo naufrágio da economia atual”, destacou o pré-candidato ao Senado.

Ele afirma que faz parte da renovação do Partido dos Trabalhadores no Estado e que tem muito a somar com sua experiência como professor, doutor. Ele tem trabalhado o seu nome na Capital através de entrevistas e visitas nas rádios. “O meu projeto político é derrotar a Tereza Cristina e em resposta a violência ao campo, à fome e ao atual governo”, finalizou.

Junto com a vereadora Camila Jara (PT), tem investido nas redes sociais no público jovem, no qual estão lançando o projeto do “Gabinete do Bem”, qual objetivo é trazer apoiadores que trabalhem com mídias sociais, arte, designer para que de forma voluntária ajude no projeto da pré-candidatura de Tiago ao Senado e da Camila Jara a deputada Federal.