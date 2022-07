Acidente entre dois caminhões e um veículo de passeio causa congestionamento na saída de São Paulo

Dois caminhões e um veículo de passeio se envolveram em um acidente na tarde de hoje (19) perto do Bairro Moreninhas, entre as saídas de Sidrolândia e São Paulo, causando um congestionamento de 2 quilômetros entre as vias.

Segundo informações do Capitão do Corpo de Bombeiros, Wagner Pereira Lopes, o motorista, de 30 anos, do veículo Audi A3 branco, estava sentido saída Sidrolândia para saída de São Paulo, quando acabou cochilando no volante, perdendo o controle da direção e invadindo a pista contrária.

O motorista da carreta, de 40 anos, que vinha sentido saída de São Paulo para saída de Sidrolândia, tentando evitar bater no Audi A3, acabou jogando o veículo em direção a pista contrária, colidindo com outro caminhão e causando capotamento da carreta.

Com os veículos nas pistas, os agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) precisaram controlar o trânsito, tendo um congestionamento com cerca de 2 quilômetros no local.

O motorista do caminhão capotado, de 38 anos, precisou de atendimento médico após apresentar ferimento nos pés, sendo transportado pela Viatura de Socorro da CCR MS Via para a UPA Tiradentes. As demais vítimas não obtiveram ferimentos.

Estavam no local, equipes da CCR MS Via, Polícia Rodoviária Federal e mais de três viaturas do Corpo de Bombeiros Militar.

Com informações dos repórteres Willian Leite e Marcos Maluf