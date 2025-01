Thalles Tomazelli toma posse como novo presidente da Assomasul e quer FPM maior

Prefeito de Itaquiraí destaca na entidade a parceria com Itaipu para capacitar servidores

Nessa quinta-feira (30), o prefeito de Itaquiraí, Thalles Tomazelli, foi empossado como o novo presidente da Assomasul – (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), para o biênio de 2025/2026. A chapa “Municipalismo Ativo”, composta por lideranças de diversas regiões do Estado, concorreu de forma unificada para comandar a associação nos próximos dois anos.

Em entrevista ao Jornal O Estado, o novo presidente afirmou que uma das prioridades da sua gestão é tentar aumentar o repasse do FPM – (Fundo de Participação dos Municípios). “O FPM, ao invés de vir em ascendência, ele vem descendo, de ano em ano. Diante disso, a Assomasul já está muito presente em discussão com a CNM – (Confederação Nacional dos Municípios), buscando a participação para que a União faça o aporte de 1% em março. Então, essa discussão já está um pouco avançada, até mesmo porque, o meu município também é prova que esse repasse está caindo, mas isso não é um problema que depende apenas da Assomasul, mas sim do cenário econômico nacional”, disse ele afirmando que vai manter o diálogo com a CNM para que esse repasse aumente cada vez mais.

Além disso, Tomazelli, que está no segundo mandato consecutivo como prefeito de Itaquiraí, ressaltou que a receita atual da Assomasul, tem sido suficiente para arcar com as despesas. “Como eu já fui tesoureiro geral, posso afirmar que o gasto da Associação, sempre esteve compatível com a receita arrecadada. Atualmente, não é diferente, a gente consegue trabalhar sempre com muito arrecado, sempre com muita economia, mas nós temos avançado e conseguindo fazer bastante evolução perante a receita que a gente tem hoje”, disse.

Sobre os planos futuros para a política, Tomazelli ressaltou que prefere viver um momento de cada vez, e atualmente, sua prioridade é a Assomasul. “Eu fui eleito como prefeito de Itaquiraí, fui reeleito, e agora estou na Assomasul. Então vamos viver cada momento e construir o que é melhor para os municípios e para as pessoas, assim como trabalho enquanto prefeito de Itaquiraí, construindo o que é melhor para o meu município, e não vai ser diferente dentro Assomasul”, disse.

Ele ainda falou sobre avanços para os municípios diante do cargo que está ocupando no momento. “Quando a gente fala de 79 municípios, eu já estou falando de avanços que a gente quer trazer para dentro da entidade, que vai evoluir muito e gradativamente, junto os nossos municípios. Então, vamos vivenciar o momento para o momento e nos dedicar ao momento atual”, reiterou.

Thomas Tomazelli finalizou a entrevista falando sobre o legado de sua família em Itaquiraí, tendo em vista que seu pai Márcio Tomazelli, e avô Sebastião Santos Tomazelli, também ocuparam o cargo de prefeito da cidade, e seu avô também foi deputado estadual. “Quando minha família chegou em Itaquiraí, não imaginávamos onde chegaríamos, mas hoje, eu me sinto honrado em ter uma história familiar de dedicação à vida pública. E agora eu como presidente da Assoamasul, também transcende as esferas do município. Tudo isso é fruto de muita dedicação e eu fico muito feliz sabendo que, nós temos uma grande responsabilidade que começou lá atrás de tocar o legado em frente e tocar muito bem”, finalizou.

Capacitação com parceria da Itaipu para 35 municípios

Ao jornal O Estado, o presidente informou que, recentemente, foi firmado um contrato com a Itaipu, que destinou R$ 14 milhões para a instituição, com o intuito de oferecer cursos de capacitação para servidores públicos de 35 municípios de Mato Grosso do Sul. “A Assomasul vai ser a gestora deste contrato, tendo conselho fiscal, tendo todo um aparato igual a qualquer outro convênio que são comuns dentro da esfera pública”, disse.

O Programa Assomasul Itaipu 4.0, em parceria com a Itaipu Binacional e a Faculdade Pólis Civitas foi lançado na tarde de quinta-feira (30), após a apuração e oficialização dos resultados da eleição. A iniciativa, considerada uma das maiores ações educacionais da história da entidade, ofertará mais de 5 mil vagas gratuitas de pós-graduação para servidores municipais de 35 municípios do sul do estado.

O lançamento do Programa Assomasul Itaipu 4.0 foi um marco na história da entidade, proporcionando formação gratuita e de qualidade para milhares de servidores públicos. O programa, desenvolvido em parceria com a Itaipu Binacional e a Faculdade Pólis Civitas, visa impulsionar a administração municipal com cursos de pós-graduação estruturados em metodologias inovadoras.

O programa contempla servidores municipais de 35 cidades do sul do Mato Grosso do Sul, sendo elas: Amambai, Angélica, Antônio João, Aral Moreira, Batayporã, Caarapó, Coronel Sapucaia, Deodápolis, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Japorã, Jateí, Juti, Laguna Carapã, Ivinhema, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Ponta Porã, Rio Brilhante, Sete Quedas, Sidrolândia, Tacuru, Taquarussu e Vicentina.

