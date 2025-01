Desembargadores Contar e Sérgio Martins são eleitos presidente e vice do TRE-MS

Os desembargadores Carlos Eduardo Contar e Sérgio Fernandes Martins foram eleitos presidente e vice-presidente/corregedor, respectivamente, para o biênio 2025-2026. A eleição aconteceu por aclamação em sessão plenária realizada na tarde de terça-feira (28), no TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul).

A definição pelos novos magistrados deu-se por meio de indicação unânime do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), conforme estabelece a Constituição Federal de 1988. Na próxima segunda-feira (3), haverá a cerimônia de posse dos magistrados, ocasião em que serão também empossados como membros substitutos, nas mesmas classes, os desembargadores Luiz Tadeu Barbosa Silva e Marco André Nogueira Hanson.

Cabe esclarecer que a eleição aconteceu em virtude do término do biênio dos desembargadores Julizar Barbosa Trindade (presidente) e Paschoal Carmello Leandro (vice-presidente), que se daria no próximo dia 29 de janeiro. Devido a aposentadoria dos magistrados, a Corte Eleitoral estava sendo presidida provisoriamente pelo desembargador Carlos Eduardo Contar desde julho de 2024, por força do Regimento Interno do TRE-MS.

Por Laureano Secundo