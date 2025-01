Brasil vence Equador e avança à fase final do Sul-Americano Sub-20

A Seleção Brasileira Sub-20 garantiu vaga na fase final do Campeonato Sul-Americano da categoria após vencer o Equador por 3 a 2 nessa quinta-feira (30), no Estádio Misael Delgado, em Valencia, na Venezuela. Com o resultado, o Brasil, comandado por Ramon Menezes, também assegurou sua classificação para o Mundial Sub-20, que será realizado no Chile em 2025.

A partida começou com domínio brasileiro, e a equipe abriu o placar aos 24 minutos, quando Iago aproveitou uma falha do goleiro equatoriano Loor após escanteio cobrado por Pedrinho. Apenas dois minutos depois, aos 26, Deivid Washington marcou de cabeça após cruzamento de Gustavo. Nos acréscimos do primeiro tempo, aos 46 minutos, Deivid voltou a balançar as redes, novamente de cabeça, após cobrança de falta de Pedrinho.

Na segunda etapa, o Equador reagiu e conseguiu diminuir a diferença. Aos 31 minutos, Allen Obando marcou após falha do goleiro brasileiro Robert. Aos 38 minutos, Paez converteu um pênalti, deixando o placar em 3 a 2. Apesar da pressão equatoriana nos minutos finais, o Brasil segurou a vitória até o apito final.

Com o triunfo, o Brasil chegou a seis pontos no Grupo B e garantiu sua vaga na próxima fase. A equipe ainda pode terminar na liderança do grupo caso vença a Colômbia no sábado (1º) e a Argentina não vença o Equador.

Os três primeiros colocados do grupo avançam para o hexagonal final, e os quatro melhores da competição garantem vaga no Mundial Sub-20 de 2025. O próximo compromisso da Seleção Brasileira será contra a Colômbia, às 17h (horário de MS), novamente no Estádio Misael Delgado.

