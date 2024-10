Teste para atestar credibilidade das urnas vai acontecer nesta semana

As eleições ainda não acabaram, em Mato Grosso do Sul, eleitores de Campo Grande vão novamente às urnas no dia 27 de outubro no segundo turno para definirem quem será a próxima prefeita, entre Adriane Lopes (PP) e Rose Modesto (União Brasil), e para garantir a integridade do voto, mais um teste de integridade com biometria será realizado.

Nesta quinta-feira (17), chega ao limite o prazo para que a Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica deve definir os locais onde serão realizados os Testes de Integridade com Biometria, para o segundo turno. Neste ano é a primeira vez que o método é implementado em pleito municipal.

Esse é um dos procedimentos mais importantes para atestar o grau de confiança das urnas eletrônicas. Os TREs (tribunais regionais eleitorais) realizam o Teste de Integridade mediante o emprego da biometria de eleitores voluntários em local próximo ao da votação.

Conforme diretrizes da Resolução nº 23.673/2021. “Após votarem, eleitoras e eleitores são convidados para participar dessa auditagem, sendo mantidos os demais procedimentos do Teste de Integridade tradicional, no que couber. É importante ressaltar que a pessoa que já votou não votará uma segunda vez no teste”.

Devem ser reservadas no mínimo, 5%?e, no máximo, 10% do total de urnas eletrônicas destinadas ao Teste de Integridade nas seções eleitorais em que o Teste será aplicado.

Para garantir não só a confiabilidade, mas também a transparência, todo o processo pode ser acompanhado por qualquer pessoa interessada no local, além disso, o Teste é filmado e pode contar com a participação de entidades fiscalizadoras.

