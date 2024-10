Homem é assassinado a tiros na varanda de casa em Miranda

Jonas Alves de Moraes Junior, de 34 anos, foi morto a tiros na noite de terça-feira (15) enquanto estava na varanda de sua casa, na cidade de Miranda, localizada a 208 quilômetros de Campo Grande. O crime foi cometido por uma dupla em uma motocicleta de cor verde, e o autor dos disparos ainda não foi localizado pela polícia.

De acordo com as informações iniciais, Jonas estava em casa quando os dois homens chegaram de moto. O ocupante da garupa fez diversos disparos, atingindo a cabeça da vítima. Jonas foi encontrado pela mãe, mas não houve tempo para que fosse socorrido, e ele morreu ainda no local.

A polícia segue em busca dos autores do crime, mas até o momento, os suspeitos não foram identificados publicamente. Nenhuma pista concreta sobre o paradeiro da dupla foi divulgada. Jonas tinha antecedentes criminais, o que pode fornecer pistas sobre a motivação do assassinato.

Em 2011, ele foi preso por tráfico de drogas, e mais recentemente, em outubro de 2023, passou a responder a um processo por tentativa de homicídio. Na ocasião, ele esfaqueou um desafeto, e a denúncia do Ministério Público apontou que o crime foi motivado por uma possível rivalidade entre facções.

As investigações continuam, e as autoridades pedem que qualquer pessoa com informações relevantes sobre o caso entre em contato com a polícia.

