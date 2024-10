Prefeitura realiza obras de contenção de erosão no córrego Anhanduí e na Avenida Nelly Martins

Equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) iniciaram nesta semana o trabalho de recuperação e contenção de erosão em pontos críticos da Avenida Thirson de Almeida, na região do bairro Aero Rancho. Os técnicos foram a campo e identificaram os locais onde há o desbarrancamento das margens do córrego e após esse trabalho foram definidos os pontos prioritários.

Nesta etapa serão executadas as obras em locais onde há risco da erosão atingir a pista de rolamento da Avenida Thirson de Almeida, como próximos as ruas Igarapé, Piriá e Urubupungá. Para conter a erosão, serão colocadas pedras e feita uma proteção para evitar o desbarrancamento.

Na Avenida Nelly Martins, equipes da Sisep trabalham em pontos onde foi verificado início de processo de erosão. Estão sendo executadas obras de contenção de erosão e reparos no meio-fio e limpeza das bocas de lobo.

Obra de R$ 21 milhões

Também nas margens do córrego Anhanduí, no trecho entre as ruas da Abolição e Bonsucesso, a Prefeitura executa obra de R$ 21 milhões para acabar com as erosões que estão comprometendo a pista de rolamento da Avenida Ernesto Geisel, oferecendo risco aos condutores.

A obra, que tem prazo previsto de conclusão de 540 dias (um ano e meio), está na fase de construção das paredes de gabião, feitas com telas e pedras, mesmo modelo aplicado no trecho já executado, em frente ao Shopping Norte Sul.

A execução desse projeto se arrasta há mais de 13 anos e no ano passado a prefeita Adriane Lopes, no seu programa de retomada de todos os empreendimentos públicos parados, lançou em agosto licitação para contratação de empresa para executar os trabalhos. Não houve interessados e em agosto deste ano, em nova licitação, uma empresa de outro Estado apresentou melhor proposta e no início do mês passado começou a executar a obra. Serão feitos ainda calçadas, colocação de guarda corpo e recapeamento.

Além disso, a Prefeitura executou o recapeamento das duas pistas da Avenida Ernesto Geisel, entre o Shopping Norte Sul a Avenida Mato Grosso. É a primeira vez em mais de 40 anos, que a Ernesto Geisel recebe investimentos em asfalto novo. Durante todos esses anos, só era feito serviço de tapa-buracos. Com investimento em asfalto novo, a via, que faz a ligação das regiões sul e norte, não precisará passar por grandes intervenções pelo menos pelos próximos 10 anos, no mínimo.

