Homem encontrado morto no rio Sucuriú em Costa Rica era agricultor de Alagoas

O homem encontrado morto na manhã de domingo (30), no Rio Sucuriú, em Costa Rica, cidade a 326 km de Campo Grande, foi identificado pela polícia. A identidade do homem é José Nascimento Leandro de Almeida, de 45 anos, agricultor e natural de Major Isidoro, em Alagoas.

A princípio, segundo informações do site local MS Todo Dia, ele morreu por asfixia, causada pelo afogamento. Contudo, apenas uma perícia detalhada irá apontar o que aconteceu com a vítima antes da morte. José Nascimento tinha um primo em Costa Rica, mas detalhes não foram informados.

O corpo foi encontrado na manhã do último domingo (30), preso perto da barragem de uma usina hidrelétrica da cidade. A vítima estava bastante inchada e com várias deformidades no rosto. Um celular foi encontrado no bolso da bermuda do cadáver, o que poderá ajudar nas investigações.