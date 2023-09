Tereza Cristina quer ter apoio da Direita para concorrer presidende em 2026

“Primeiro tem que passar por 2024. Temos que ter resultados, a direita tem que estar unida no Brasil todo. E depois dessa eleição alguns nomes vão surgir. Ter coragem eu tenho, mas eu não sou candidata de mim mesma, assim como os outros também não serão. Temos que olhar 2026, mas pensando primeiro em 2024”. Afirmou a senadora Tereza Cristina ao ser questionada sobre as possibilidades de disputar a Presidência da República em 2026.

Durante a reunião da Executiva Nacional do PP realizada em Brasília na noite desta terça-feira (19), dirigentes do partido reafirmaram sua “independência” em relação ao governo Lula. Os correligionários, que se reuniram para tratar do planejamento do partido para os próximos anos, concordaram que o PP deve ter candidatura própria nas eleições presidenciais de 2026. E o nome escolhido pelos dirigentes, ao menos até o momento, é o da senadora Tereza Cristina (MS), ex-ministra da Agricultura na gestão de Jair Bolsonaro.

O PP, que integra o Centrão, é uma das legendas que, junto com o Republicanos, apoiou a candidatura de Bolsonaro à reeleição em 2022. No entanto, vários dos seus representantes têm se aproximado do governo Lula, em especial após o deputado federal André Fufuca (PP-MA), aliado do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), ter assumido o comando do Ministério do Esporte na semana passada. Parte da bancada tem definido a relação com o governo como “oposição responsável”.

Leia mais: Tereza Cristina fortalece pré-candidaturas na Capital e Dourados

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebooke Instagram.​