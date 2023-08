Tereza Cristina fortalece pré-candidaturas na Capital e Dourados

Participação de lançamento de obras mostra força com Adriane Lopes

Em uma estratégia política bem alinhada, a senadora Tereza Cristina, figura proeminente do PP (partido Progressistas) em Mato Grosso do Sul, está meticulosamente preparando o terreno para suas pré- -candidaturas, tanto na Capital quanto em Dourados. Nessa segunda-feira (14), a líder partidária marcou presença ao lado da prefeita Adriane Lopes (PP), consolidando seu apoio à reeleição e ressaltando seu comprometimento com o prefeito de Dourados, Alan Guedes (PP), para a eleição de 2024, também na busca por mais um mandato.

A estratégia da senadora em utilizar eventos como lançamentos de obras e inaugurações para promover os pré- -candidatos do PP demonstra uma abordagem massiva para consolidar o apoio da população onde ela é popular e fortalecer as bases partidárias. Durante a inauguração da revitalização da UBS (Unidade Básica de Saúde) Dr. Vespasiano Martins, localizada no bairro Vila Popular, Tereza aproveitou a coletiva de imprensa para reforçar seu respaldo à prefeita Adriane Lopes, enaltecendo suas realizações e projetos para a cidade.

Ao mencionar Dourados, Tereza Cristina ressaltou o compromisso do partido em oferecer um suporte sólido ao prefeito Alan Guedes, demonstrando a confiança na sua gestão e visando à sua reeleição. A senadora reafirmou a importância do trabalho conjunto entre os

líderes partidários para conduzir projetos que impulsionem o desenvolvimento e bem-estar dos municípios.

O PP tem a intenção de ampliar sua influência em diversos municípios. Segundo a senadora, os candidatos apoiados pela sigla receberão total respaldo, especialmente aqueles que já fazem parte da legenda.

“O PP pretende ter prefeitos em todos os municípios onde haja candidatos, mas lógico que prefeitos que já são do PP terão apoio integral, para que sejam candidatos, que é o caso de Dourados, Campo Grande, Aparecida do Taboado e das 20 prefeituras que temos, no total”, disse a senadora.

O objetivo é aumentar o número de representantes alinhados e manter os que já estão em mandatos à frente das prefeituras. O movimento estratégico da senadora Tereza Cristina demonstra sua habilidade em construir alianças sólidas e promover seus candidatos de maneira assertiva. Enquanto o cenário político se encaminha para as eleições de 2024, sua presença constante ao lado dos pré-candidatos, em eventos de visibilidade, reflete o engajamento do partido Progressistas em forjar um futuro promissor para Campo Grande, Dourados e os demais municípios que integram sua força política.

Marco temporal

Saindo da temática eleitoral, a senadora destacou ainda que é favorável ao marco temporal, que tramita no Senado. “Sou a favor, brigo por ele há muitos anos. Eu acho que o Brasil precisa ter um marco temporal para que traga segurança jurídica às pessoas que têm terras, que estão de maneira lícita e também aos indígenas, que têm direito. Então, espero que realmente ele passe.”

A ex-ministra foi indagada sobre a investigação do ex-presidente Bolsonaro, a respeito das joias que recebeu de presente. Ela foi rápida ao responder: “A Justiça é que vai dizer”.

Por – Rayani Santa Cruz

