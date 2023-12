Polícia Civil identifica suspeitos de série de furtos em Ivinhema 

Na quarta-feira, 20 de setembro, a Polícia Civil, por meio da Seção de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Ivinhema-MS, avançou nas investigações relacionadas a uma série de furtos ocorridos na cidade, identificando ao menos três pessoas envolvidas: um adolescente e dois adultos.

Com base nos indícios de autoria obtidos pelos investigadores, a autoridade policial solicitou a prisão preventiva dos dois adultos envolvidos. O pedido foi respaldado pelo Ministério Público e deferido pelo Poder Judiciário.

Na manhã de hoje, os policiais civis cumpriram um mandado de prisão, efetuando a detenção de um dos suspeitos, pondo fim à sequência de furtos. O segundo envolvido continua foragido, sendo alvo de buscas pela justiça.

O suspeito detido confessou a série de delitos, alegando ser usuário de drogas. Ele admitiu ter trocado os itens furtados por drogas do tipo “crack”. As diligências seguem com o objetivo de recuperar os objetos subtraídos, visando a restituição aos legítimos proprietários.

A Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema ressalta a importância da colaboração da comunidade no combate ao crime, reforçando que denúncias anônimas podem ser feitas através do telefone: (67) 99208-9491. A participação ativa da população contribui para a segurança e a tranquilidade da sociedade, sendo uma ferramenta fundamental no enfrentamento à criminalidade.

Com informações da DEPAC