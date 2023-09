Corpo de homem é encontrado aos fundos do Fórum da Justiça do Trabalho

O corpo de um homem em avançado estado de decomposição foi encontrado na tarde de ontem (19), em um terreno baldio, localizado aos fundos do Fórum da Justiça do Trabalho, em Corumbá, a 427 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações do Portal Diário Corumbaense, equipes que realizavam a manutenção e limpeza do terreno encontraram o corpo do homem e entraram em contato com a polícia. Aos policiais, os funcionários relataram que sentiram um mau cheiro, mas acreditavam que seria de algum animal morto. Quando eles se aproximaram, perceberam que se tratava de um corpo de um homem.

Ainda de acordo com a polícia, o corpo estava de bruços e vestia uma camiseta azul.

A Polícia Militar isolou o local até a chegada da Perícia Científica. O homem não tinha documentos, o que dificultou a identificação.

O caso será investigado.

O boletim de ocorrência foi registrado como morte a esclarecer na Primeira Delegacia de Polícia Civil de Corumbá.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.