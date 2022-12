Tereza Cristina pode entrar no PL e disputar mesa do Senado

O nome da senadora eleita Tereza Cristina(PP) ganha força para concorrer a presidência do Senado com o atual presidente, Rodrigo Pacheco (União) e pode ganhar o apoio do PL partido do presidente da República Jair Bolsonaro que articula o lançamento do também futuro senador Rogério Marinho (PL). Tereza Cristina nunca escondeu o projeto de entrar na disputa pelo principal posto na mesa diretora do Senado mas para consolidar a sua candidatura teria que contar com o apoio do PL partido que contará com a maior bancada na Casa.

“É assunto que está sendo tratado entre os partidos mas o meu nome está na mesa”. Afirmou a futura senadora que admitiu inclusive conversas como presidente do PL um dos principais entusiastas de sua candidatura pois passaria inclusive pela filiação dela ao PL oque tornaria o partido ainda mais forte no Senado.

Recentemente o vice-presidente e senador eleito pelo Rio Grande do Sul Hamilton Mourão (Republicanos) anunciou o apoio a uma possível candidatura de Tereza Cristina (PP-MS). “Ela tem as características de liderança que são importantes no momento em que nós precisamos destravar reformas, destravar medidas infraconstitucionais”, acrescentou.

Na quinta-feira aconteceu uma reunião no Palácio do Planalto onde o PL deveria fechar o apoio ao nome de Rogério Marinho e que o anúncio da candidatura aconteceria na próxima quarta-feira (08.12) mas não foi obtido consenso. Já existe informações de que caso não obtenha o fechamento de que estão dentro do partido até a próxima semana a candidatura de Marinho poderá ser retirada e isso poderia representar o fortalecimento de Tereza Cristina.

