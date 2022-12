Campo Grande recebe a fase final da Liga MS de Voleibol 2022

O fim de semana será de muito voleibol em Campo Grande. O Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis (Guanandizão) e o Centro Municipal de Treinamento Esportivo (Cemte) recebem as partidas da fase final da Liga MS de Voleibol 2022, a partir desta sexta-feira (2). Os campeões serão conhecidos no domingo (4). A competição tem o apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

Estarão em quadra os campeões das seis etapas regionais, que tiveram início em setembro. Dourados venceu a regional Centro-Sul, tanto no feminino, quanto no masculino. O mesmo aconteceu com Sete Quedas, que levou o título da Região Sul, e Campo Grande, campeão nos dois gêneros da Região Centro. Na Leste, os vencedores foram Nova Andradina (feminino) e Vicentina (masculino). Já na Oeste, Ponta Porã (feminino) e Bonito (masculino) levaram a melhor.

Segundo tabela oficial divulgada pela Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul (FVMS), as partidas da fase classificatória começam nesta sexta-feira (2), a partir das 18h30, com quatro jogos, e prosseguem no sábado (3) com mais oito. As semifinais também acontecem no sábado. No domingo (4) serão conhecidos os campeões, além das disputas de terceiro lugar. Confira a tabela completa jogos: Tabela oficial – fase final da Liga MS de Voleibol 2022.

Esta é a segunda edição da Liga MS de Voleibol. Neste ano, a competição teve a participação de 54 equipes, que representaram os municípios de Amambai, Antônio João, Bandeirantes, Bodoquena, Bonito, Caarapó, Campo Grande, Cassilândia, Corumbá, Douradina, Dourados, Glória de Dourados, Ivinhema, Ladário, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Sete Quedas, Sidrolândia, Três Lagoas e Vicentina.

Em 2021, a equipe de Campo Grande sagrou-se campeã no gênero feminino e Dourados levantou o troféu no masculino. “Foram três meses de jogos intensos, movimentando municípios de todas as regiões do nosso estado. A Liga, hoje, é muito esperada por todos os atletas e técnicos, e contribui para elevar o nível técnico do voleibol em Mato Grosso do Sul”, enfatiza o diretor-presidente da Fundesporte, Silvio Lobo Filho.

As disputas finais da Liga MS de Voleibol, em Campo Grande, são abertas ao público, com entrada gratuita.

Com informações da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

