Com vitória consagradora Tereza Cristina é eleita ao senado

O Mato Grosso do Sul elegeu com 613.144 votos representando uma vitória consagradora disparada na frente dos demais candidatos. A ex-ministra da Agricultura, deputada federal Tereza Cristina (PP) neste domingo (2) está eleita.

A representante do agronegócio havia confirmado que iria trabalhar pedindo voto até o último segundo e mais uma vez a onda Bolsonarista surpreendeu e a elegeu com maior votação vista no Estado. Em 2002 o feito foi realizado com o Hamez Tebet (MDB).

A ex-ministra em sua última visita ao Jornal O Estado afirmou que disputaria até o fim. “Não acredito em campanha ganha, acredito em eleição disputada, e assim farei até o dia 02 de outubro, incansavelmente.”, afirmou a ex-ministra Tereza Cristina (PL), no dia seis de setembro.

Quem é Tereza?

A candidata ao Senado é a candidata do presidente Jair Bolsonaro, ela tem uma vasta experiência e conhece muito bem os bastidores do Congresso Nacional. Ela já foi secretária de Desenvolvimento Agrário da Produção, da Indústria, do Comércio e do Turismo de Mato Grosso do Sul durante o governo de André Puccinelli (MDB). Também foi uma das lideranças que defenderam a aprovação do Projeto de Lei 6.299, que flexibiliza as regras para fiscalização e aplicação de agrotóxicos no país. Na eleição estadual em 2014 foi eleita a deputada federal com 75.149 votos. Em 2017 ela foi para o PSB, em dezembro ingressou no Democratas (DEM) e foi convidada pelo presidente em 2019 para assumir o ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (APA).

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.