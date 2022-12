Tereza Cristina comandará FPA

A senadora Tereza Cristina (PP), comandará a FPA (Frente Parlamentar da Agropecuária) no Senado Federal, durante os anos de 2023 e 2024. A decisão foi votada na última terça (13).

A medida tem o objetivo de estimular a ampliação de políticas públicas para o desenvolvimento do agronegócio nacional.

Dentre os diversos projetos em pauta, alguns que poderão serem votados ainda antes do recesso este ano é o de o Cadastro Ambiental Rural. O presidente do senado Arthur Lira se reuniu com os integrantes ontem (14), para discutir pautas que aguardam votação.

Tereza já esteve nesta frente em 2018 e conhece com propriedade os trabalhos.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.