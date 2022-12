Shows voltam ao parque e Expogrande

O presidente da Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Su), Guilherme Bumlai, confirmou o retorno dos shows da Expogrande 2023 para o Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande (MS), já anunciado durante o lançamento da feira na quinta-feira passada, 8. A partir de janeiro a Acrissul deve liberar a grade de shows para que em fevereiro possa inicia a venda de ingressos. Durante a entrevista Guilherme adiantou que a dupla Maiara e Maraisa deverão estar na Expogrande. Para 2023 o parque terá duas categorias de ingresso: quem irá só visitar a feira pagará um valor menor; quem for para os shows pagará um valor maior e terá acesso também ao restante da exposição.

Guilherme falou que vêm sendo feitas para chegar a um consenso a fim de atender exigências tanto da comunidade do entorno do parque de exposição quanto do próprio Ministério Público. Para amenizar o impacto sonoro causado pelo som alto, os shows terminarão mais cedo, por volta da meia-noite, o que inclusive já foi garantido por decisão judicial. Guilherme confirmou também que para o ano que vem os shows terão portões separados da feira, o que não impede que quem venha para os shows também visite a feira. “E também vamos garantir o acesso do público para que visite a feira, conheça a nossa realidade econômica, que os jovens vejam um mundo fora das tecnologias dos computadores, dos ipads e ipods e entrem em contato com a nossa pecuária, a nossa economia”, afirma ao presidente.

Feira internacional

O projeto da Expogrande 2023 envolve um trabalho de contatar os prefeitos das cidades envolvidas na Rota Bioceânica para permitir essa interlocução do comércio de Mato Grosso do Sul com os outros países, permitindo esse intercâmbio econômico. “Tivemos uma reunião com a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, e ela se prontificou a colaborar para formar esse intercâmbio comercial com os países sul-americanos.

Bons negócios

“A Expogrande sempre teve essa tradição de fomentar negócios de equipamentos para o agronegócio. Desde o lançamento da feira temos recebido ligações das empresas interessadas em expor na feira. Temos certeza que em 2023 teremos todos os espaços comerciais tomados pelos expositores comerciais e de gado”, afirmou Guilherme Bumlai. “É uma oportunidade para comprar máquinas e implementos com desconto. Estamos em contato com as instituições financeiras para garantir crédito abundante e a juros competitivos”.

Feira movimenta toda a economia

Para ano que vem a expectativa é atrair um público e 100 mil pessoas e movimentar R$ 150 milhões durante os 11 dias da Expogrande. “O agronegócio é nossa locomotiva. A feira mexe com toda a economia local, mexe com o turismo, atrai gente até de fora do Estado para esta que já foi no passado a segunda maior feira agropecuária do País. E é esse status que estamos procurando recuperar”, afirma o ruralista.

Leia mais: Acrissul lança Expogrande 2023 nesta 5ª-feira