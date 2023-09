Assomasul prepra o 1º Congresso dos Municípios de MS

Entre os dias 3 e 4 de outubro, a Assomasul realizará o 1º Congresso dos Municípios de Mato Grosso do Sul, no Centro de Convenções Arq. Rubens Gil de Camilo. O evento é gratuito e é direcionado aos prefeitos, gestores públicos, instituições e fornecedores.

O Congresso promoverá um diálogo sobre Municipalismo, Governança e Inovação na Gestão Pública. O evento também consistirá na promoção de uma feira de networking exclusiva, fomentando a interação entre prefeituras, fornecedores e instituições de produtos, serviços e soluções inovadoras voltados para o setor público. Isso visa otimizar os processos de gestão e municipalismo.

Por meio de painéis de discussão e palestras , o 1º Congresso dos Municípios de Mato Grosso do Sul propõe proporcionar um ambiente com ideias inovadoras, estratégias eficazes e melhores práticas de governança, que serão compartilhadas e debatidas.

Em breve, a programação do evento estará disponível em todas as redes sociais da Assomasul. As inscrições são gratuitas e podem ser acessadas pelo site a seguir: https://app-dev.tuse.com.br/site/.

