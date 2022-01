Temer declara apoio à candidatura de Simone Tebet para presidência

O ex-presidente da República, Michel Temer (MDB), se encontrou na quinta-feira (27) com a pré-candidata do partido à Presidência, a senadora Simone Tebet (MDB). Este foi o primeiro compromisso oficial da campanha da presidenciável, chamada por ela de “Caminhada da esperança pelo Brasil”. E Simone saiu do encontro com o apoio declarado do ex-presidente.

Segundo o Congresso em Foco, Temer deu conselhos e sugestões para o plano de campanha, que deverá ser focado na saída da crise social e econômica. Simone Tebet pretende resgatar como plataforma o programa “Ponte para o Futuro”, que Temer propôs quando era presidente, substituindo Dilma Rousseff após o seu impeachment.

Destacando a carreira política de Tebet, o ex-presidente afirmou que a candidatura da senadora tem o seu incentivo e que ela deverá receber o mesmo apoio dos demais integrantes do partido.

Para Michel Temer, uma eleição em um momento tão delicado não pode se dividir entre dois candidatos em que o eleitor vota em um para o outro não ganhar. O ex-presidente considera que a eleição é decisiva para a democracia e que os votos devem ir para um candidato por convicção de que ele é o melhor para o país.

(Com informações Congresso em Foco)