Para pacientes ou com suspeita de COVID, Hemosul divulga critérios de doação

A Hemosul (Hemorrede do Estado de Mato Grosso do Sul) divulgou novos parâmetros e orientações à população sul-mato-grossense quanto a doação de sangue na pandemia de COVID-19. Os critérios, divulgados pela nota técnica 4/2022, do Ministério da Saúde, ressaltam o procedimento para pacientes ou suspeitos da doença e que pretendem doar.

Segundo as regras, pessoas com diagnóstico positivo ou suspeito para COVID só poderão participar de alguma doação de sangue dez dias de completa recuperação da doença. O mesmo prazo vale para positivos assintomáticos, porém com base em testagem negativo.

Aqueles que tiveram contato com alguma pessoa confirmada com a doença viral só poderão realizar a doação sete dias desde o último contato com o paciente. A nota técnica esclarece que isso vale mesmo que o doador não tenha tido resultado positivo para a COVID.

Por sua vez, pessoas em isolamento voluntário ou por indicação – familiar, motivo pessoal, norma da empresa, etc. – também poderão doar sangue desde que o tempo de quarentena tenha-se acabado.

As novas regras estão a valer desde ontem (27) em todas as unidades da Rede Hemosul MS. Critérios referentes à doação de medula óssea, por exemplo, devem ser consultado diretamente com o instituto, pelo telefone (67) 3312-1500. Em Campo Grande, o Hemosul se encontra na avenida Fernando Côrrea da Costa, 1304 – Centro.