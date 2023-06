“TCE de Olho no Controle” vai capacitar servidores de municípios

Dando continuidade ao projeto “TCE de Olho no Controle” o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Escola Superior de Controle Externo (Escoex), realiza na sexta-feira, 16 de junho, a segunda edição das Oficinas Temáticas. Dessa vez, a capacitação será destinada aos servidores de Prefeituras e Câmaras Municipais, jurisdicionados que fazem parte do Grupo III, de relatoria do conselheiro substituto Célio Lima de Oliveira.

A segunda rodada de palestras vai capacitar os servidores dos seguintes municípios: Amambai, Antônio João, Aral Moreira, Bela Vista, Caracol, Coronel Sapucaia, Iguatemi, Laguna Carapã, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho, Sete Quedas e Tacuru. O evento será dia 16 de junho, com início às 7h30 e vai até 17h30.

