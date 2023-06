Ponta Porã teve a menor temperatura 5,4ºC com sensação de -2ºC

A frente fria deve provocar chuva até quinta-feira, mas as temperaturas baixas continuam até terça-feira da próxima semana”, projeta o meteorologista. . A queda de temperatura veio após 12 dias de estiagem, Mato Grosso do Sul e trouxe pancadas de chuva em todas as regiões do estado

Ponta Porã registrou a menor temperatura de Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (13), 5,4ºC, com sensação térmica de -2ºC, às 6h, segundo o meteorologista Natálio Abrahão. Ele aponta que em Campo Grande, no mesmo horário os termômetros marcaram 9,8ºC, mas a sensação foi de 6,3ºC.

“Atrás dessa frente fira temos uma massa de ar polar que deve derrubar as temperaturas nas noites de quarta, quinta e sexta-feira. Temos previsões de geadas entre Ponta Porã, Amambai e Sete Quedas e temperaturas entre 4ºC e 5ºC. Natálio Abrahão aponta que a previsão para o restante da semana é tempo nublado com chuva nas regiões central, leste, norte, nordeste e oeste do estado. No sul, nevoeiro forte e nublado, mas depois o sol deve aparecer.

