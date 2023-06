Câmara vota pareceres do TCE sobre contas da Prefeitura

A Câmara Municipal de Campo Grande realiza, na terça-feira (06), duas sessões para analise de pareceres do TCE (Tribunal de Contas do Estado) sobre contas da Prefeitura da Capital. Os trabalhos têm início às 9h20, no Plenário Oliva Enciso, com transmissão ao vivo pelo Facebook e Youtube da Casa de Leis, e também pela TVE Cultura, no canal 4.2.

Na sessão ordinária, os vereadores analisam o projeto de decreto n. 2.519/23, de autoria da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, que aprova parecer prévio exarado pelo TCE que aprova as contas de 2017 da Prefeitura. Ainda durante a sessão, o presidente do Sindicato dos Servidores do Detran, Bruno Alves da Silva Nascimento, estará na Palavra Livre para falar sobre a importância da constitucionalização da segurança viária. O convite do feito pelo vereador Coronel Villasanti.

Além dele, o coordenador executivo provisório do Fórum Municipal de Representantes dos Servidores, David Chadid Warpechowski, falará sobre a necessidade de regularização funcional do servidor efetivo e do dissídio salarial de 2023. O convite, neste caso, foi feito pela Mesa Diretora da Casa.

Logo após o encerramento da sessão, será realizada uma sessão extraordinária não remunerada para análise do projeto de decreto legislativo n. 2.517/23. A proposta aprova o parecer técnico do TCE que aprovou as contas da Prefeitura no ano de 2018. O projeto também é de autoria da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento.

