Tavares diz ter apoio de Reinaldo Azambuja para disputar vaga na Câmara Federal

O vereador Rafael Tavares (PL) afirmou que tem o apoio do ex-governador Reinaldo Azambuja para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados em 2026. Segundo ele, a conversa já ocorreu e faz parte de uma articulação interna do partido visando as eleições gerais.

Questionado sobre o tema, o vereador confirmou que colocou seu nome à disposição da legenda para uma “missão maior”.

“Eu sempre me coloquei à disposição do partido. Acho que a Câmara Federal precisa de representantes que possam fazer um embate contra a esquerda e dar base ao Flávio Bolsonaro. Se esse cenário se confirmar, estou pronto”, declarou.

Tavares citou a possibilidade de o deputado federal Marcos Pollon disputar o Senado em 2026, o que, na avaliação dele, abriria espaço para novos nomes na corrida à Câmara. “O Pollon representa muito bem nossa linha de pensamento. Indo para o Senado, fica esse espaço”, pontuou.

De acordo com o vereador, o diálogo com Azambuja aconteceu e o ex-governador manifestou apoio à eventual candidatura, caso se consolide a movimentação interna da sigla. “Já conversei com o Reinaldo, ele me deu total apoio. Se caso esse cenário [do Pollon] se configurar”, afirmou.

Tavares ressaltou que o grupo político ao qual pertence tem como prioridade ampliar a representação tanto no Congresso Nacional quanto na Assembleia Legislativa, além de trabalhar para conquistar as duas vagas ao Senado por Mato Grosso do Sul e a Presidência da República.

“Em 2026 teremos uma missão muito grande. Se a população do Mato Grosso do Sul quiser, estaremos em Brasília representando nosso Estado”, concluiu.

A eventual candidatura ainda depende das definições partidárias e do cenário eleitoral.

Por Brunna Paula