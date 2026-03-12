Homem tem caminhonete roubada e fica de refém no próprio veículo até ser abandonado em matagal, em Três Lagoas

Na tarde desta última quarta-feira (11), um homem, identificado apenas como Manoel, foi vítima de um assalto por dois indivíduos. O caso aconteceu em uma área rural às margens da BR-262, em Três Lagoas, a 323 quilômetros de Campo Grande. Na ocasião, sua caminhonete Chevrolet S10 branca e R$ 170 em dinheiro foram levados.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, os dois indivíduos abordaram a vítima quando ele estava indo para o sítio, por volta das 16h. Os criminosos estavam encapuzados e armados. Eles anunciaram o assalto, mandaram que permanecesse em silêncio e o obrigaram a se deitar de bruços no banco traseiro do próprio veículo. Após isso, seguiram para uma direção desconhecida.

Depois de algumas horas, os criminosos abandonaram a vítima em uma mata nas proximidades da entrada da cidade, na BR-262. Diante da situação em que se encontrava, ele andou até encontrar pessoas para pedir ajuda.

Durante o relato do homem, ele informou que, no momento do crime, um dos autores colocou uma arma na cabeça dele. O revoove tinha uma cor clara, possivelmente inoxidável. Manoel não conseguiu identificar o rosto dos autores.

A Polícia Militar foi acionada e o caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Três Lagoas como roubo majorado pelo uso de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima. As investigações seguem em andamento.