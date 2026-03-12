IBGE: Comércio de MS começa o ano sem crescimento nas vendas

Vendas do varejo no Estado tiveram variação de 0,0% no primeiro mês de 2026

O comércio varejista de Mato Grosso do Sul iniciou 2026 sem crescimento no volume de vendas. Em janeiro, o indicador registrou variação de 0,0% em relação a dezembro de 2025, na série com ajuste sazonal, segundo dados da Pesquisa Mensal de Comércio divulgados pelo IBGE. No mesmo período, o varejo brasileiro apresentou crescimento de 0,4% frente ao mês anterior.

Na comparação com janeiro de 2025, porém, as vendas no varejo sul-mato-grossense apresentaram avanço. O volume comercializado cresceu 4,3% no período. No acumulado dos últimos 12 meses, o comércio do Estado também mantém resultado positivo, com crescimento de 1,0%.

Considerando o comércio varejista ampliado — que inclui, além das atividades tradicionais do varejo, os segmentos de veículos e motos, material de construção e atacado especializado em alimentos, bebidas e fumo — o desempenho mensal foi negativo. Em janeiro, o volume de vendas recuou 0,7% em relação a dezembro.

Mesmo assim, na comparação com o mesmo mês do ano passado, o varejo ampliado apresentou crescimento de 1,6% em Mato Grosso do Sul. No acumulado em 12 meses, a alta chega a 2,1%.

No cenário nacional, o volume de vendas do comércio varejista cresceu 0,4% em janeiro frente a dezembro, na série com ajuste sazonal. Em relação a janeiro de 2025, o avanço foi de 2,8%, enquanto o acumulado dos últimos 12 meses registra crescimento de 1,6%.

Entre as unidades da federação, 20 dos 27 estados registraram crescimento nas vendas do varejo na comparação mensal. Já Mato Grosso do Sul figurou entre os estados que apresentaram estabilidade no período.

Por Djeneffer Cordoba