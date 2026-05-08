Tânia Regina é nomeada subsecretária de Assuntos Comunitários de MS

Mudança na Cidadania ocorre após saída de Viviane Luiza para pré-candidatura

O Governo de Mato Grosso do Sul publicou, na edição desta quinta-feira (7), do Diário Oficial do Estado, a nomeação de Tânia Regina dos Santos para o cargo de subsecretária de Políticas Públicas para Assuntos Comunitários, vinculada à Secretaria de Estado da Cidadania.

Conforme o ato oficial, a servidora passa a ocupar o cargo em comissão de Direção Gerencial Superior e Assessoramento, símbolo CCA-07, com efeitos a partir de 6 de maio de 2026. A nomeação foi assinada pelo secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez Ramos.

Tânia já atuava na área e trabalhava diretamente na subsecretaria durante a gestão de Jairo Luiz, que deixou o comando do setor para assumir a função de secretário-adjunto da Secretaria da Cidadania.

A mudança faz parte da reorganização interna promovida na pasta após a saída da então secretária estadual de Cidadania, Viviane Luiza. Ela deixou o cargo para se dedicar à pré-candidatura a deputada nas eleições deste ano. Com a vacância, o comando da secretaria passou para José Francisco Sarmento Nogueira.

Responsável por ações voltadas ao fortalecimento das comunidades, a Subsecretaria de Políticas Públicas para Assuntos Comunitários atua na articulação entre o governo estadual e lideranças comunitárias, além da coordenação de projetos sociais e iniciativas de cidadania desenvolvidas em Campo Grande e municípios do interior.

Por Danielly Carvalho

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