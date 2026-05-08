Operação Caminhos Seguros faz fiscalização em estabelecimentos comerciais noturnos, em Corumba

Na noite dessa quinta-feira (7), a Polícia Civil deflagrou a Operação Caminhos Seguros, com ações de fiscalização em estabelecimentos comerciais noturnos. O caso aconteceu em Corumba, cidade distante 426 quilômetros de Campo Grande.

A iniciativa, conduzida pela Delegacia de Atendimento à Infância, Juventude e Idoso de Corumbá e 1ªDP de Corumbá, teve como objetivo reforçar a segurança, coibir práticas ilegais e garantir o cumprimento de normas administrativas e ambientais, e contou com apoio da Guarda Municipal e setor de posturas da prefeitura de Corumbá.

Entre os focos da fiscalização estavam: documentação obrigatória, segurança em ambientes noturnos e proteção de crianças e adolescentes contra venda de bebidas alcoólicas, uso de narguilé e exploração sexual.

A Operação resultou em dez estabelecimentos comerciais fiscalizados, sendo três notificados para regularização das pendências apuradas.