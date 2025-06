STF retoma interrogatórios de réus por suposta tentativa de golpe

O Supremo Tribunal Federal (STF) retoma nesta terça-feira (10) os interrogatórios dos réus da ação penal que investiga a suposta tentativa de golpe de Estado em 2022. A sessão será aberta com o depoimento do almirante Almir Garnier, que comandou a Marinha durante o governo de Jair Bolsonaro.

Garnier é apontado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) como integrante do “Núcleo 1” da suposta trama golpista, responsável por planejar a tentativa de golpe de Estado. Além do almirante, este grupo inclui membros importantes do governo Bolsonaro, como o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional Augusto Heleno, o ex-ministro da Defesa Paulo Nogueira, o ex-ministro da Casa Civil Walter Braga Netto, e o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro.

O deputado federal Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), e o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, também foram incluídos neste núcleo. Cid foi o primeiro a ser interrogado pela Corte, na condição de delator, seguido por Ramagem. A expectativa é que todos os réus sejam ouvidos ao longo desta semana, em oitivas realizadas em ordem alfabética.

Ao todo, a PGR denunciou 26 pessoas por envolvimento na suposta trama golpista, divididas em três grupos conforme suas atividades. As acusações específicas contra os membros do núcleo de Bolsonaro são:

– Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

– Tentativa de golpe de Estado;

– Participação em organização criminosa armada;

– Dano qualificado;

– Deterioração de patrimônio tombado;

Os interrogatórios marcam a fase de instrução criminal, etapa em que defesa e acusação trabalham na produção de provas. Após a conclusão das oitivas, as partes deverão apresentar suas alegações finais. Na sequência, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, preparará o relatório final para que o processo seja levado a julgamento.

Com informações do SBT News

