Homem é preso após ameaçar ex-companheira e neta com arma em Campo Grande

Na noite desta segunda-feira (9), um homem, que teve suas informações não divulgadas, foi preso em Campo Grande após ameaçar a ex-companheira e a neta dela. Durante o incidente, o agressor efetuou um disparo para o alto.

De acordo com testemunhas, o homem foi até a casa da vítima questionando o paradeiro da neta. Após as vítimas recusarem sua entrada na residência, ele passou a ameaçá-las de morte com uma arma de fogo.

Uma das testemunhas solicitou a ajuda da Polícia Militar e avisou o agressor. Em resposta, ele apontou a arma na direção da pessoa e efetuou um disparo para cima.

O suspeito foi encontrado ainda em frente à residência por uma equipe do Batalhão de Choque que estava nas redondezas. Quando questionado sobre a arma, que não foi encontrada em sua posse, ele confessou ter enterrado o revólver em um terreno baldio.

Com base nessas informações, os agentes encontraram uma arma calibre .32 com quatro munições.

O agressor foi preso e encaminhado à Deam (Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher), onde será investigado.