Soraya vota afirmando força e acreditando no fim da polarização política

A candidata ao pleito de Presidência da República, Soraya Thronicke (União) votou, às 10h deste domingo (2), na Escola Municipal Professor Arassuay Gomes de Castro, na Vila Manoel da Costa Lima, próximo ao bairro Jacy, em Campo Grande.

Em frente ao colégio, a candidata agradeceu todo o espaço da mídia que recebeu nos últimos meses. “Tivemos condição, tivemos microfone, mídia, tivemos vocês para permitir que eu colocasse a disposição do Brasil, como eu vejo o país e o que é possível fazer para melhorá-lo. Acima de tudo, tivemos coragem de enfrentar aquilo que não está certo no nosso país.”

“Sim, o Brasil tem opção, os brasileiros têm opções de escolha. Quem decide não são as pesquisas, nem as opiniões. Quem decide é o povo brasileiro. Seja qual for o resultado, ele deve ser respeitado. temos duas mulheres levando o nome do nosso Estado com muita dignidade, e é assim que devemos ser tratadas”, pede Soraya.

Para a imprensa, Soraya lembrou da época de 2018 quando ela nem sequer aparecia nas pesquisa de intenções de voto. “Na última semana daquelas eleições, eu estava em quinto lugar nas pesquisa e, no domingo eu estava eleita.”

“Como sul-mato-grossense raiz, eu não fujo da raia de jeito nenhum. Eu sempre serei fiel as bandeiras do combate a corrupção, principalmente, que foi abandonada, a bandeira da economia de mercado liberal e a bandeira conservadora. Eu quero deixar as famílias brasileiras em segurança”, conclui.

Com informações Willian Leite