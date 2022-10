TRE-MS registrou 10 substituições de urnas

Nas primeiras horas da votação o TRE-MS (Tribunal Regional de Mato Grosso do Sul) registrou 23 ocorrências por problemas diversos, neste domingo (2), durante as Eleições Gerais de 2022. O boletim parcial, das 9h, informa 10 substituições de urna nas cidades de Aparecida do Taboado, Ponta Porã, Maracaju, Juti, Dourados, Pedro Gomes e Sonora.

Foram feitos 13 ajustes em urnas, como papel de bobina e reinicialização de máquinas. Também foram registrados problemas em seções de Sidrolândia, Chapadão do Sul, Aparecida do Taboado, Nioaque, Laguna Carapã e Corumbá.