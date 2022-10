Corinthians vence Cuiabá e se mantém na cola do Fluminense

O Corinthians contou com o primeiro tempo inspirado de suas principais estrelas para vencer o Cuiabá por 2 a 0 na noite deste sábado (1º), na Neo Química Arena, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Cada vez mais entrosados, Yuri Alberto e Róger Guedes, com ajuda de Renato Augusto, marcaram juntos pelo segundo jogo consecutivo e mantiveram o time alvinegro no G4.

Com o resultado, o Corinthians segue na quarta posição, agora com 50 pontos, mas diminuiu a distância para o Fluminense, o terceiro, que foi derrotado pelo Atlético-GO mais cedo, de quatro para um ponto. O time auriverde, por sua vez, continua na zona de rebaixamento e está em 17º, com 30 pontos. Na próxima rodada, o time alvinegro visita o Juventude no Alfredo Jaconi, na terça (4), às 21h30.

O Corinthians começou em marcha lenta, assim como na vitória por 2 a 1 contra o Atlético-GO, na última quarta (28). Quando acordou, manteve total controle do jogo e contou com suas principais estrelas inspiradas na etapa inicial para conquistar mais uma vitória e se manter no G4.

O clube alvinegro abriu o placar aos 33 minutos do primeiro tempo, com gol de Yuri Alberto, após bela jogada coletiva. Róger Guedes fez fila e ampliou para o time alvinegro aos 48 minutos da etapa inicial.

Com os 2 a 0 no placar, Vítor Pereira passou a fazer a gestão do elenco do Corinthians, que provavelmente será escalado com equipe alternativa já nos próximos compromissos em razão das finais da Copa do Brasil contra o Flamengo, marcadas para 12 e 19 de outubro.

Logo no começo da etapa final, o português sacou Balbuena, Renato Augusto e Yuri Alberto e colocou Gil, Giuliano e Mateus Vital. A qualidade do jogo caiu, e o time alvinegro apenas administrou a vantagem construída no primeiro tempo.

Na reta final da partida, Vítor Pereira promoveu a estreia de Arthur Sousa, artilheiro do time sub-20, entre os profissionais. Ele tem 19 anos, já havia completado treinos do elenco principal, mas só foi relacionado pelo português pela primeira vez neste sábado.

O Cuiabá quase teve o início dos sonhos com o gol de Deyverson, posteriormente anulado. Mesmo com a frustração, a equipe não tirou o pé do acelerador e seguiu melhor que o Corinthians. Depois que cedeu o primeiro gol, porém, passou a ser envolvido e não conseguiu ter forças para reagir.

Com informações da Folhapress, por GABRIEL DOS SANTOS