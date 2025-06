Soraya Thronicke diz que não deixará CPI das Bets terminar em pizza

“Todos os brasileiros saberão que não terminou e não terminará em pizza. Eu não sou a pizzaiola”, disse a senadora Soraya Thronicke (Podemos) relatora da CPI, instalada em novembro do ano passado, a CPI chegou a ser prorrogada uma vez, mas tinha prazo final de funcionamento até este sábado, 14. A relatora afirmou que encaminhará as conclusões às autoridades competentes, como Ministério Público, Polícia Federal e Ministério da Fazenda.

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets rejeitou na última quinta-feira, 12, um relatório final que previa o indiciamento de influenciadores e empresários ligados à divulgação de sites de apostas. Com a decisão, chegou ao fim a comissão de inquérito criada para investigar irregularidades e crimes no setor de bets no Brasil.

As propostas sugeridas pela senadora tratam, entre outros temas, sobre a criminalização da publicidade de apostas e de mecanismos de controle por meio das instituições financeiras e de pagamentos.

Em uma sessão esvaziada, o parecer de Soraya Thronicke (Podemos-MS) foi rejeitado por 4 votos a 3. O relatório final sugeria o indiciamento das s Virginia Fonseca e Deolane Bezerra, além de outras 14 pessoas. Votaram contra o relatório os senadores: Angelo Coronel (PSD-BA), Eduardo Gomes (PL-TO), Efraim Filho (União-PB) e Professora Dorinha Seabra (União-TO). Votaram a favor, a relatora e os senadores Eduardo Girão (Novo-CE) e Alessandro Vieira (MDB-SE).

Ameaças

Quando preparava o relatório final da CPI que investigava as Bets no Brasil a senadora Soraya Thronicke relatou que sofreu ameaça . “Não tomo mais nem água nem café que venham de dentro do Senado. Estou andando com segurança armada até os dentes”, declarou. “Se cair uma unha minha, de alguém da minha família ou de alguém da minha equipe, sei de quem é a culpa”, declarou a senadora, sobre possível retaliação.

A senadora não deu nomes, mas disse que seria fácil chegar até eles ao analisar quem virou membro e quem sabotou a CPI. Soraya comprou uma briga com o presidente do PP, Ciro Nogueira, e pediu a exclusão dele da comissão , mas não conseguiu. O senador, que integrava a CPI, viajou a Mônaco em jatinho do empresário Fernando Oliveira Lima, apontado por Soraya como “um dos principais nomes do setor de apostas on-line no Brasil”.