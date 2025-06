Canonização de Carlo Acutis é marcada para setembro

Conforme noticiado anteriormente por O Estado, a canonização de Carlo Acutis teve a nova data definida em consistório também na última sexta-feira (13), dia de Santo Antônio, padroeiro de Campo Grande. Segundo divulgado pelas redes sociais da Capela do Milagre, o Papa Leão XIV anunciou que a cerimônia será realizada em 7 de setembro, feriado no Brasil. A canonização estava prevista para 27 de abril, no Jubileu dos Adolescentes, mas foi adiada após a morte do Papa Francisco, em 21 de abril.

Carlo Acutis foi beatificado em 2020, por um milagre ocorrido em Campo Grande em 2013: a cura do menino Matheus Lins Vianna, devoto do jovem italiano. Outro milagre, considerado para a canonização, foi a recuperação de uma mulher da Costa Rica que saiu do coma após acidente de bicicleta. Aos 15 anos, em 2006, Carlo morreu de leucemia fulminante. Ele será o primeiro santo da geração millennial e ficou conhecido por evangelizar na internet.

Neste ano, um pulôver que pertenceu a Carlo chegou à Paróquia São Sebastião, em Campo Grande. O processo de canonização, na Igreja Católica, exige comprovação de dois milagres reconhecidos cientificamente e passa por etapas que incluem a declaração como “Servo de Deus”, “Venerável” e “Beato” até o título de santo.

Suellen Morales

