Mulher é espancada por casal de vizinhos em Dourados e médico aponta tentativa de homicídio

Vítima sofreu ferimentos na cabeça e no pescoço após ser atacada dentro de casa no Jardim Novo Horizonte

Uma mulher de 49 anos foi brutalmente agredida por um casal de vizinhos na noite deste sábado (14), no Jardim Novo Horizonte, em Dourados, município localizado a 225 quilômetros de Campo Grande.

Quando equipes da Polícia Militar chegaram ao endereço, encontraram a vítima recebendo atendimento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), enquanto os agressores já haviam fugido do local.

Conforme relato do marido da vítima à polícia, mesmo embriagado, ele conseguiu informar que o casal invadiu a residência e passou a agredir sua esposa. Durante o ataque, ele foi imobilizado pelo filho dos suspeitos. Ainda segundo o homem, o motivo da violência teria sido ciúmes por parte da vizinha, o que levou o companheiro dela a partir para as agressões físicas.

A mulher foi levada ao Hospital da Vida com ferimentos na cabeça e no pescoço. O médico que prestou os primeiros atendimentos afirmou aos policiais que, diante da gravidade das lesões, tratava-se de uma tentativa de homicídio.

De acordo com o registro policial, o cenário encontrado dentro da casa refletia a violência do ataque. O quarto do casal estava completamente revirado e havia marcas de sangue pelo chão e pelos lençóis, resultado da tentativa da vítima de se esconder dos agressores.

