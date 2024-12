Soraya Thronicke cresce nas pesquisas e fortalece presença na política do MS

Pesquisa realizada pelo Instituto Ranking Brasil Inteligência entre os dias 1º e 8 de dezembro de 2024 revela um crescimento significativo da senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS). A parlamentar saltou de 7% para 18% na preferência popular em Mato Grosso do Sul, consolidando-se como uma das principais forças políticas do estado.

Esse avanço reflete o impacto de sua atuação no Senado Federal, onde Soraya tem liderado pautas estratégicas para Mato Grosso do Sul, como o fortalecimento da saúde pública, a valorização do setor agropecuário e a modernização da infraestrutura estadual. A senadora também se destaca pela defesa de recursos para a duplicação de rodovias e a ampliação de programas sociais que beneficiam diretamente a população sul-mato-grossense.

A senadora Soraya Thronicke surpreende e dispara nas pesquisas, consolidando-se como uma força política em ascensão no Mato Grosso do Sul. Com um salto de 11 pontos percentuais, Soraya demonstra que seu trabalho no “Esse crescimento não é apenas meu, é de todos que acreditam em um Mato Grosso do Sul mais forte, onde o cidadão é prioridade. Vamos seguir nesse caminho com determinação e coragem”, afirmou a senadora, destacando que sua conexão com as demandas reais da população é o alicerce de sua trajetória.

