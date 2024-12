Catador de reciclagem morre após ser atropelado por motocicleta em Dourados

Um grave acidente vitimou Vilmar dos Santos, de 58 anos, na noite de terça-feira (10), em Dourados, na região sul do Estado. O catador de materiais recicláveis foi atropelado por uma motocicleta que transportava dois botijões de gás, na Rua Manoel Machado Leonardo, no Parque do Lago, por volta das 20h30.

Segundo informações preliminares, Vilmar caminhava pela rua quando foi atingido pela moto. O motociclista, que relatou não ter conseguido evitar o atropelamento porque a vítima estava no meio da via, perdeu o controle do veículo e colidiu com um carro. Apesar do impacto, o condutor do carro sofreu apenas escoriações leves.

O acidente aconteceu em frente à base descentralizada do Samu (Serviço Móvel de Urgência), o que permitiu um rápido atendimento. Vilmar foi socorrido com graves ferimentos, incluindo traumatismo craniano encefálico, lesões contusas no cotovelo esquerdo e exposição óssea na perna esquerda. Ele foi intubado e encaminhado para a área vermelha do Hospital da Vida, mas não resistiu aos ferimentos, falecendo às 20h22.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou a motocicleta caída na via, ainda com os botijões de gás. Durante a abordagem, foi constatado que o condutor da moto sofreu escoriações no braço e na cabeça, mas não precisou de atendimento médico. Ele confirmou que tentou desviar de Vilmar, mas não conseguiu.

No hospital, a enteada de Vilmar compareceu para registrar o óbito, que foi confirmado no prontuário médico. O caso foi registrado como “morte a esclarecer” na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados e será investigado pelas autoridades locais.

