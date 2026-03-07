Soraya irá para o PSB, mas sem intenção de presidir, enquanto Paulo Duarte alinha-se com PSDB

A possível filiação da senadora Soraya Thronicke (Podemos) ao PSB (Partido Socialista Brasileiro) segue em articulação nos bastidores políticos de Mato Grosso do Sul. Apesar de ser cotada para disputar as próximas eleições pela legenda, a parlamentar não demonstrou interesse em assumir o comando estadual do partido, segundo lideranças da sigla.

De acordo com o vereador Carlão (PSB), dirigentes do partido planejam uma agenda em Brasília com o presidente nacional da legenda, João Campos, para discutir a situação da presidência estadual e a possível chegada da senadora.

Segundo ele, o deputado estadual Paulo Duarte está tentando agendar o encontro para os próximos dias. “Ele está tentando ainda, até o dia 15, marcar lá em Brasília. Mesmo que a Soraya venha para o partido, parece que ela quer ser candidata, mas não está ligada à presidência”, afirmou.

Carlão relatou que a própria senadora teria sinalizado que pretende apenas disputar as eleições pela legenda, sem assumir a direção partidária. “Ele conversou com ela e ela falou: ‘Não, estou indo para ser candidata, quero reunir com vocês. Não quero comandar partido, não quero nada’”, disse o vereador, avaliando que a posição é vista internamente como um ponto positivo para facilitar as negociações.

A expectativa é de que a viagem a Brasília ocorra em breve para que a direção nacional seja consultada e a situação do diretório estadual seja definida.

Presidente estadual ainda aguarda definição

Atual presidente do PSB em Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Paulo Duarte confirmou que conversou com Soraya durante o Carnaval, quando ela esteve em Corumbá. Segundo ele, a senadora manifestou oficialmente a intenção de ingressar no partido, mas não tratou da presidência estadual.

“Ela me falou da intenção de ir para o PSB, mas essa questão de assumir a presidência não”, afirmou.

Duarte também destacou que permanece como presidente da sigla no Estado, mas que sua permanência no partido ainda não está definida. O parlamentar admite a possibilidade de deixar a legenda nos próximos dias.

“Eu sou o presidente ainda. Mas, como nos próximos dias também estou de saída, isso é uma decisão de quem vier para o PSB”, declarou.

Questionado sobre qual será seu destino partidário, o deputado disse que ainda não tomou uma decisão final. Segundo ele, há uma tendência de definição nas próximas semanas, dependendo da formação de uma chapa competitiva para as eleições.

“Há uma tendência de eu ir PSDB, desde que haja uma chapa que seja competitiva. Eu acho que assim, pensa que a partir da outra semana essas coisas vão se intensificar. Eu não gostaria de deixar para a última hora”, concluiu.

Por Brunna Paula e Sarah Chaves