Pai de barbeiro morto com tiro acidental é baleado em frente a conveniência

Um homem, identificado como Laudemir Quintana Prado, de 51 anos, foi baleado na madrugada deste sábado (7). em frente a uma conveniência no Bairro Parque das Nações II, em Dourados. O caso foi registrado pela Polícia Civil, como tentativa de homicídio.

A vítima estava consumindo bebidas alcoólicas com familiares em uma conveniência, quando dois homens em uma motocicleta passaram pelo local e efetuaram disparos de arma de fogo. Ele foi atingido no antebraço esquerdo e no maxilar direito e socorrido por populares.

Policiais militares chegaram a ir até o estabelecimento para buscar informações e imagens de câmeras de segurança, mas o local já estava fechado. A equipe retornou ao hospital para ouvir a vítima, que relatou não ter conseguido identificar os autores nem as características da motocicleta usada no ataque.

Segundo o relato de Laudenir à polícia, o atentado pode ter ligação com a morte do filho dele, o barbeiro Leandro Cáceres Quintana, de 22 anos, que ocorreu no início deste ano, no mesmo bairro, conforme noticiado pelo jornal O Estado.

Diante disso, a polícia apura se o atentado contra o pai do barbeiro tem relação direta com o crime. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e segue em investigação.

