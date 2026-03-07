Para chamar atenção e ser internada, mulher ateia fogo na própria casa e vai presa no Nova Lima

Uma mulher, de 39 anos, foi presa na madrugada deste sábado (7), após atear fogo na própria casa, uma quitinete localizada no Bairro Nova Lima, em Campo Grande. À polícia, ela afirmou que queria chamar a atenção das autoridades para ser internada. O incêndio destruiu completamente o imóvel e assustou moradores da região.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um incêndio de grandes proporções na Rua Jerônimo de Albuquerque. Quando os policiais chegaram ao local, as chamas já consumiam o interior da casa.

Moradores relataram que poderia haver pessoas dentro da residência, o que levou a equipe a solicitar prioridade no atendimento do Corpo de Bombeiros, devido ao risco à vida e à possibilidade de propagação das chamas para outras casas próximas.

Durante buscas nas imediações, os policiais localizaram a moradora da quitinete tentando deixar o local. Questionada, ela confessou ter provocado o incêndio na própria casa, além de afirmar ser usuária de drogas. O intuito era conseguir ajuda e ser internada em uma clínica de recuperação.

Equipes do Corpo de Bombeiros conseguiram controlar o incêndio e verificaram que não havia ninguém dentro da residência. O imóvel onde o fogo começou ficou completamente destruído. Já a casa vizinha sofreu rachaduras nas paredes devido ao calor, e os moradores precisaram retirar todos os pertences do local, incluindo um botijão de gás que foi esvaziado pelos bombeiros.

Após o controle das chamas, a mulher foi detida e encaminhada à delegacia, onde foi autuada em flagrante. Conforme a polícia, ela estava visivelmente transtornada no momento da abordagem.

O caso foi registrado como incêndio em residência habitada, crime que coloca a coletividade em risco.