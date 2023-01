Solenidade de posse abre espaço para quebra de protocolo

O ato da posse do governador Eduardo Riedel (PSDB), ocorrida no último domingo (1), contou com posturas que não estavam previstas no protocolo habitual como foi a entrega de quadros para o governador que se despedia, Reinaldo Azambuja, o governador eleito Eduardo Riedel e seu vice-governador, Barbosinha.

Emocionado, o presidente da assembleia, Paulo Corrêa (PSDB), falou sobre a participação da Assembleia e agradeceu pelo ato da troca de faixas ter sido feita pela primeira vez na Casa de Leis.

Corrêa quebrou os protocolos da cerimônia entregando quadros aos eleitos. Reinaldo recebeu um quadro de um dourado, o vice-governador recebeu uma Piraputanga e o governador empossado, Eduardo Riedel ficou com “Tuiuiú” . “O Tuiuiú é para simbolizar, altos voos”, contou o presidente.

Após assinatura do ato solene, o presidente também brincou com a caneta que assinou a transferência da faixa e afirmou que ficará muito bem guardada.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.