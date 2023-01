Primeiro dia como governador, Riedel recebe benção

O primeiro dia do governador Eduardo Riedel (PSDB) à frente do Estado foi marcado por uma missa ecumênica que reuniu os servidores e deu início a gestão com participação do arcebispo da Diocese de Campo Grande, Dom Dimas Lara e o pastor da igreja Global, Edmilson Oliveira, na governadoria nesta segunda-feira (2).

Durante o primeiro discurso o governador tentou trazer paz aos presentes em relação às exonerações feitas e comentou que é normal uma turbulência nos próximos 15 dias, mas pediu que fiquem em paz. “São questões burocráticas, com reestruturação dos cargos. Vamos receber as bênçãos, vamos acalmar os nossos corações, que Deus dê luz e direção às nossas ações”, destacou Riedel.

O pastor comentou em sua rede social sobre o evento “ Estive na Governadoria orando com o governador @eduardoriedel e com os novos secretários de Estado. Tudo começa e termina no campo espiritual. Deus abençoe o Brasil”, defendeu o apóstolo.

