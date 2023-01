Velório do rei Pelé será finalizado com cortejo fúnebre

Fãs, familiares e amigos do rei Pelé prestam a última homenagem na Vila Belmiro, estádio do Santos futebol clube nesta segunda-feira (2), até terça-feira (3), por volta das 9h, quando o corpo será levado para o cemitério da cidade.

O corpo de Pelé, falecido na última quinta-feira (29), foi transportado do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, à Vila Belmiro durante a madrugada, escoltado pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros, chegando por volta das 3h40. O caixão está no centro do gramado do estádio onde o Atleta do Século atuou em 210 jogos e anotou 288 dos 1.091 gols que fez com a camisa do Peixe. O acesso do público ocorre pelos portões 2 e 3 (Rua Dom Pedro), enquanto o de autoridades se dá pelo portão 10 (Rua Princesa Isabel).

A urna do caixão está aberta. Para que isso fosse possível, o corpo foi submetido, na própria quinta (29), a um procedimento chamado tanatopraxia, para conservá-lo com a melhor aparência possível para o funeral. A técnica de embalsamento adotada pelo Cerimonial Mandu foi a mesma utilizada para viabilizar o velório de Augusto Liberato, o Gugu, realizado seis dias após o falecimento do apresentador, em novembro de 2019.

O cortejo está previsto para passar na frente da casa da mãe do jogador que está com 100 anos de idade.

Celebridades, amigos e fás estão visitando o velório desde o início da manhã desta segunda-feira.