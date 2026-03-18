Sistema Confea/Crea destaca atuação do senador Nelsinho Trad na defesa da engenharia e em acordo do Mercosul

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) foi reconhecido, nesta quarta-feira (18), durante o lançamento da Agenda Legislativa Prioritária 2026 das áreas de engenharia, agronomia e geociências, no Salão Nobre da Câmara dos Deputados, em Brasília.

O reconhecimento veio de representantes do setor, que destacaram a atuação do parlamentar em pautas estratégicas para as categorias.

O presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), Vinícius Marchese, ressaltou o papel do senador na aprovação do acordo do Mercosul voltado ao exercício profissional no bloco.

“Foi fundamental na aprovação do Senado do nosso acordo que vai possibilitar um intercâmbio profissional com os países do Mercosul. Não só defendeu, mas está sempre presente nas pautas que são do nosso interesse”, afirmou.

O acordo trata do exercício temporário de profissionais como engenheiros, agrônomos, arquitetos e geólogos entre os países do Mercosul.

Na mesma linha, o assessor parlamentar, institucional e de comunicação do Crea-MS, Juliano Salles Marzola, destacou a parceria com o senador.

“O senador Nelsinho Trad é um parceiro do sistema Confea/Crea, da engenharia, da agronomia e das geociências. Todas as demandas que nós precisamos de ajuda e apoio, o Nelsinho é o primeiro a estar ali à disposição da gente”, disse.

A Agenda Legislativa reúne propostas consideradas estratégicas para o desenvolvimento do país, com foco em infraestrutura, produção, inovação e avanço tecnológico.

Em seu discurso, o senador Nelsinho Trad reforçou o papel dessas áreas para o país. “Não há projeto de país sem engenharia forte. Não há segurança alimentar sem agronomia avançada. Não há planejamento territorial, transição energética ou aproveitamento sustentável de recursos naturais sem geociências bem estruturadas.”

Ele também defendeu maior aproximação entre o Congresso e as categorias técnicas, destacando que esses profissionais estão na base da infraestrutura e da produtividade do país.

Ao abordar Mato Grosso do Sul, o senador chamou atenção para o potencial das regiões de fronteira. Segundo ele, cidades como Ponta Porã e Corumbá podem deixar de ser apenas limites geográficos e se consolidar como pontos de conexão, com circulação de conhecimento técnico e desenvolvimento regional.

Acordo no Mercosul

Relator da proposta no Senado, Nelsinho Trad destacou: “Estamos criando as condições para fortalecer cadeias produtivas regionais, ampliar a cooperação técnica e acelerar projetos de infraestrutura e desenvolvimento.”

O evento foi promovido pelo Sistema Confea/Crea/Mútua, que reúne mais de 1,3 milhão de profissionais em todo o país.

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