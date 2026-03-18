Foragido por furto qualificado é preso em Campo Grande

Homem de 49 anos foi localizado na Vila Planalto durante ação da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul

Um homem de 49 anos, com mandado de prisão preventiva em aberto, foi preso nesta quarta-feira (18), em Campo Grande.

A captura foi realizada por equipes da Delegacia Especializada de Repressão aos Furtos (DERF), da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, na região da Vila Planalto.

O suspeito é investigado por um furto qualificado ocorrido em novembro de 2025 e, segundo apurado, possui histórico de envolvimento em crimes patrimoniais, incluindo roubos com uso de arma de fogo.

Após a prisão, ele foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais e deve ser transferido ao sistema prisional, onde permanece.

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