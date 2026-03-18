Sarau promove encontro entre arte, literatura e periferia em Campo Grande neste sábado

Edição Sarau Amigo dos Livres acontece no Centro Cultura Instituto Projeto Livres, na Vila Nogueira

No sábado (21), o Centro Cultural Instituto Projeto Livres, na Vila Nogueira, se transforma em um território de encontros, onde diferentes linguagens artísticas se cruzam para reafirmar a potência cultural das periferias. Das 16h às 21h, o Circuito Cultural – Edição Sarau Amigo dos Livres reúne teatro, música, capoeira e literatura em uma programação gratuita e aberta à comunidade.

Mais do que uma sequência de apresentações, o evento propõe uma experiência coletiva de pertencimento, onde artistas locais, mestres de saberes e o público compartilham vivências que atravessam gerações, histórias e territórios.

Um dos destaques da programação é a apresentação do espetáculo “O Fantástico Relógio da Rute”, da Cia Teatro DiVerso, inspirado na obra homônima da escritora Eva Vilma. A história nasce do desejo de ressignificar a relação das crianças com o tempo, não como um instrumento rígido de aprendizagem, mas como um território sensível de afeto e imaginação.

“Eu não queria construir um livro para ensinar a ver horas, mas um livro que criasse uma relação de amor entre a criança e o relógio”, explica a autora. “A literatura tem esse poder de construir lugares onde a gente alcança aquilo que na vida real é impossível”.

Na narrativa, o relógio se torna um aliado das emoções, capaz de acelerar momentos difíceis e prolongar os instantes felizes, uma metáfora que dialoga diretamente com as inquietações contemporâneas sobre o uso do tempo e as prioridades da vida.

A adaptação teatral da obra, segundo Eva Vilma, já estava presente desde a concepção do livro, que nasceu com o compromisso de circular por diferentes linguagens e alcançar públicos diversos. “A literatura, quando está fechada no livro, ainda não alcançou toda a sua potência. Ela ganha força quando chega ao corpo, à cena, ao encontro com o outro”.

Essa travessia entre literatura e teatro ganha ainda mais significado ao acontecer em espaços comunitários. A autora destaca que sua trajetória está profundamente ligada a coletivos independentes e a uma literatura que busca romper barreiras institucionais. “Eu prefiro que meu livro chegue às comunidades, mesmo que em menor escala, porque é ali que ele constrói pertencimento. A literatura precisa tocar quem se reconhece nela”.

Cultura que nasce e se fortalece na periferia

Para a Professora Rô, uma das articuladoras do Instituto Projeto Livres, o Circuito Cultural é também um gesto político de valorização dos territórios periféricos e de seus agentes culturais.

“É importante mostrar que nas periferias existem artistas com um potencial incrível, que produzem trabalhos relevantes, que perpetuam a nossa história e a nossa cultura”, afirma. “Esses encontros colocam em evidência saberes que muitas vezes não têm visibilidade”.

A programação reflete essa diversidade: roda de capoeira com a Associação de Capoeira Matrizes Negras, sob liderança do Mestre Marquinhos; apresentação da Banda BatuqueCanta; show de mágica com o ilusionista Thiper; Kris Nascimento cantando MPB; além de um jantar afetivo com comida afro-brasileira, reforçando o caráter coletivo e ancestral do evento.

A Banda BatuqueCanta, por sua vez, representa um dos pilares do projeto. Formada dentro do Instituto, ela reúne crianças, adolescentes e jovens em torno da percussão sustentável, utilizando materiais recicláveis como instrumentos.

“Quando uma criança de cinco anos sobe ao palco e toca, ela se reconhece como capaz”, destaca a professora. “Isso garante que esse trabalho continue. É a certeza de que estamos formando novas gerações que vão perpetuar essa cultura”.

Arte, educação e transformação social

As ações do Instituto Projeto Livres são fortalecidas pelo investimento da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), do Governo Federal, por meio do MinC (Ministério da Cultura), executado pela Prefeitura de Campo Grande, através da Fundac (Fundação Municipal de Cultura), que permite ampliar o alcance das atividades e qualificar os serviços oferecidos à comunidade.

Para a Professora Rô, o impacto vai além da formação artística. “A cultura transforma pensamento, sentimento e atitude. Quando a gente une educação e cultura, a mudança acontece de forma concreta na vida das pessoas”.

Ela ressalta ainda que iniciativas como o Circuito Cultural contribuem para formar sujeitos críticos e conscientes. “Quando você oferece acesso à arte, ao diálogo, à informação, você fortalece a capacidade das pessoas de entender seus direitos e de transformar a própria realidade”.

Serviço

Circuito Cultural – Edição Sarau Amigo dos Livres

Data: 21 de março de 2026 (sábado)

Horário: 16h às 21h

Local: Centro Cultural Instituto Projeto Livres – Rua Quincas Vieira, nº 300, Vila Nogueira, Campo Grande (MS)

Entrada: gratuita e aberta à comunidade

Oficinas de Percussão com Lixo Seco

Inscrições abertas

Quando: sábados, das 8h às 11h

Local: Centro Cultural Instituto Projeto Livres

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