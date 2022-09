Simone Tebet manda recado para ex-presidente

Durante visita em Taguatinga, Simone Tebet usa palanque para mandar recado para candidatos à presidência da república como para os ex-presidente Lula, deixando claro que parcerias serão necessárias no segundo turno.

A candidata MDBista declarou hoje em Feira de Goiânia segundo o site Metropoles: “Lamento porque no segundo turno nós sabemos que é preciso fazer composições. Fica sempre mais distante fazer essas composições quando a gente percebe que ambos os lados jogam de todas as formas, sem nenhum critério, apenas visando a questão eleitoral”.

“Não é à toa que é uma eleição em dois turnos. Ganha-se no primeiro de acordo com propostas, o que os dois candidatos não apresentam porque não interessa a eles discutir os reais problemas do país, porque são populistas, personalistas e querem matar a eleição no primeiro turno”, falou a Sul matogrossense durante a visita na feira local.