Jovem é preso ao transportar mais de uma tonelada de drogas

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) aprendeu 1,7 tonelada de maconha, prendeu o motorista que transportava a droga e o batedor da carga na noite desta sexta-feira (16), na BR-262, km 145, em Água Clara, cidade a 192 quilômetros de Campo Grande.

A equipe de policiais rodoviários federais abordou o primeiro veículo e desconfiou do nervosismo do condutor. Instantes depois, os agentes deram ordem de parada a um caminhão e após fiscalização, encontraram diversas caixas com tabletes de maconha.

O condutor de 26 anos disse que buscou o caminhão com a droga em Ponta Porã, e que receberia R$ 20.000,00 para levar até a cidade de São Paulo.

O primeiro motorista abordado disse que receberia R$ 5.000,00 para comunicar o condutor do caminhão sobre a presença de policiais na rodovia. Os envolvidos e a droga foram encaminhados para a Polícia Civil de Água Clara.

Leia também: PRF apreende carga milionária de entorpecentes